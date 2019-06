Trier : Folkloregruppen laden zum Tanz vor der Basilika ein

Trier Bunte Trachten, Tanz und gute Laune: Folkloretanzgruppen aus der Region treffen sich im Rahmen des Altstadtfestes am Sonntag, 30. Juni, auf dem Basilika-Vorplatz, um dort gemeinsam ihr Hobby zu betreiben.

Die Freude an der Bewegung und an der Begegnung kennzeichnen die fröhliche Gemeinschaft. Der Arbeitskreis Trier im Bundesverband Seniorentanz e.V. unter der Leitung von Anneliese Born hat ein buntes Programm an Mitmachtänzen zusammengestellt und heißt Tanzmutige aller Altersklassen willkommen. Die Veranstaltung dauert etwa bis 19 Uhr.