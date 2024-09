Sexueller Missbrauch Mann belästigt Kinder über Computerspiel-Chat: So urteilt das Trierer Gericht

2017 Fortnite ist gerade bei Kindern und Jugendlichen eines der beliebtesten Online-Spiele weltweit. 2024 hat es laut Schätzungen rund 600 Millionen Nutzer. Freigeben ist das Spiel ab zwölf Jahren. Viele Nutzer sind dementsprechend Kinder oder Jugendliche. Das Spielprinzip ist einfach: 100 Spieler springen über einer Insel ab und treten dann in den Kampf miteinander, entweder in Teams oder für sich alleine. Andere Nutzer können die Spieler per Chat anschreiben oder -sprechen.