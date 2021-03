Freizeit : Frühlingrallye im Meulenwald

Trier-Quint Das Forstamt Trier bietet eine abenteuerliche Wanderung im Meulenwald an. Ab Samstag, 20. März, startet die Frühlingsrallye am Forstamt Trier in Quint. Familien sind eingeladen, sich bei der Beantwortung von spannenden Fragen durch den Meulenwald führen zu lassen.

