Vortrag : Forum zu Ehren der Philosophin Edith Stein

Trier Die Pfarrei Hl. Edith Stein in Trier ehrt mit einem Forum am Freitag, 15. November, in der Kirche St. Augustinus in Trier Edith Stein, eine deutsche Philosophin jüdischer Herkunft. Am 11. Oktober 1998 wurde sie von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen und zur Patronin Europas ernannt.

