Dorfgeschichte : Mehr Zeit für Filscher Nostalgie

Trier-Filsch Großes Interesse: Bilderausstellung in der Kapelle St. Luzia wird bis 7. Juli verlängert.

Ungewöhnlich viel Betrieb herrscht derzeit in der Kapelle St. Luzia. Grund des Andrangs ist die Fotoausstellung „Filsch – unsere Heimat“, die dort seit einem Monat zu sehen ist. Am 10. Mai sollte sie enden. „Doch die Resonanz ist so überwältigend, dass wir die Fotos gerne noch länger öffentlich zeigen möchten“, sagt Mitinitiatorin Margit Müller von der Interessengemeinschaft Filscher Kapelle. Deshalb wurde die Ausstellung um zwei Monate verlängert. Enden soll sie am Sonntag, 7. Juli.