Märkte : Flohmarkt für Fotobegeisterte in der Tuchfabrik Trier

Trier Foto-Technik ist teuer und rasanter Entwicklung unterworfen. Was tun mit den bewährten und wenig gebrauchten Kameras, Objektiven und Zubehör? Die Fotografische Gesellschaft Trier bietet am Samstag, 2. November, 10 bis 15 Uhr, im Clubraum 1. Obergeschoss in der Trierer Tuchfabrik, einen Fotoflohmarkt an.

