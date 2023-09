Neues Fotobuch „Der Angler und die Maarjungfrau“: Eine Unterwasserfotografin taucht ab

Es war einmal. So beginnen fast alle Märchen, und so beginnt auch der Text in dem neuen Bilderbuch „Der Angler und die Maarjungfrau“ der Unterwasserfotografin Claudia Weber-Gebert aus Naurath. Schon seit Längerem stört sie die Verschmutzung der Natur, insbesondere die der Maare in der Vulkaneifel. Und sie glaubt, sie kann sich dieses Urteil bilden, da sie die Unterwasserwelt der Seen bereits seit vielen Jahren kennt und fotografisch festhält. Sporadischen Besuchern falle das gar nicht so auf, meint sie.