Sommer in der Stadt : Fotoimpressionen aus Trier von einem herrlichen Wochenende

Foto: Hans Krämer 21 Bilder Sommerwetter lockt viele Menschen an die Mosel und in die Trierer Innenstadt

Trier Der Winter war lang, und die Sonne war bis in den Mai nur als sporadischer Gast in Trier zu sehen. Jetzt ist der Sommer endlich da - und kaum jemanden hält es da in den eigenen vier Wänden.

