Fotograf Babin : Fotokalender: Triers Schokoseiten für ein ganzes Jahr

Eine Trierer Schokoseite aus der Vogelperspektive: das Mai-Bild von Gerd Babins Fotokalender 2023. Foto: Gerd Babin

Trier „Halb Trier" kennt ihn aus dem Bücherladen in der Sim. Doch Gerd Babin verkauft nicht nur Bücher, sondern ist auch ein leidenschaftlicher Fotograf. Einige seiner besten neuen Bilder, die meisten davon per Drohne gemacht, hat er in seinem frisch erschienenen Trier-Kalender 2023 versammelt.

Gerd Babin stammt aus Friedrichsdorf in Hessen, ist zum Geografiestudium nach Trier gekommen – und hier „liebend gerne hängen geblieben. Denn die Stadt und ihre Umgebung – das ist schon etwas ganz Besonderes und Faszinierendes. Erst recht, wenn man gerne fotografiert“. So besonders und faszinierend für den in Konz wohnenden 47-Jährigen, dass er für seine Wahlheimat gerne auch mal darauf verzichtet, sonntags auszuschlafen. Ende Juni beispielsweise zieht es ihn mit digitaler Spiegelreflexkamera seit Jahren früh morgens an die Porta Nigra. „Wenn die Sonne hoch im Nordosten aufgeht, hüllt sie die komplette Landseite der Porta in ein einzigartiges Licht. Diesen Effekt gibt es nur zur Jahresmitte.“

Wann Trier im schönsten Licht erstrahlt

Auch das ein Grund dafür, dass er sich vor anderthalb Jahren eine Drohne zugelegt hat: „Porta gemeinsam mit Dom und St. Gangolf zur Sommersonnenwendezeit im Morgenlicht fotografieren und hinterher in Ruhe die Bilder anschauen – da geht mir das Herz auf.“

Da er die Freude über ungewöhnliche Ansichten von Triers Schokoladenseiten sehr gerne teilt, hat er einige seiner Lieblingsfotos im frisch erschienenen Trier-Kalender 2023 versammelt. Den kann man gleich auch beim Fotokünstler erwerben, denn Babin gehört – und daher kennt ihn „halb Trier“ – zum Mitarbeiterteam des Bücherladens in der Simeonstraße.

Eine Frage der Perspektive:Gerd Babin mit seinem Trier-2023-Kalender vor dem Stadtmodell Trier um 1800 im Stadtmuseum Simeonstift. Foto: Roland Morgen

Nur dort sind auch noch Restexemplare seines „Handlichen Trier-Bildbands für alle Trier Fans“ erhältlich, den Babin 2014 unter dem Label TriLuminArt Fotokunst (nebenberufliches Gemeinschaftsunternehmen mit seiner Lebensgefährtin Marie Gräff) veröffentlicht hat.

Wo man den Trier-Kalender von Gerd Babin kaufen kann

Der Name Babin stand zunächst für Landschafts-, Natur- und Stadtfotografie – vorwiegend für Postkarten; später kamen Porträtfotografie und Digital Composing hinzu. Mittels Drohne erschließt er sich nun sprichwörtlich weitere Horizonte. Acht der zwölf Kalenderbilder entstanden aus der Vogelperspektive. Motive unter anderem: die Mariensäule, das Amphitheater und der Dom (aus reizvoller Nordwest-Ansicht). Und natürlich die Porta mit Dom und Gangolf.

Der Kalender im Din-A4-Format ist für 13 Euro in allen Trierer Buchhandlungen und in der Tourist-Info an der Porta Nigra erhältlich.