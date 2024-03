Fotostrecke Frühlingsvorboten: So blüht es in der Trierer Innenstadt

Unsere Blumensuche fängt am Petrisberg an, am Turm Luxemburg. Hier ist der Frühling jedoch noch zögerlich. Außer dem Grün des Grases und dem Braun des Laubs sind keine weiteren Farben zu erkennen. Die einzige Blume, der wir begegnen, ist zwei Meter lang und besteht aus Metall. Auf dem Weg zum Petrisberg sehen die meisten Bäume wie Skelette aus. Grauer Himmel, keine Farben am Horizont: Hier ist der Winter noch nicht vorbei. Aber wie der berühmte englische Dichter William Shakespeare es einmal gesagt hat: „Schöne Blumen wachsen langsam, nur das Unkraut hat es eilig.“ Also etwas Geduld und ab zum Palastgarten.