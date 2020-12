Der Tag nach der Amokfahrt in Trier : „Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht!“ (Fotos, Video)

Trier Am Morgen nach der Amokfahrt mit mindestens fünf Toten, legen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Oberbürgermeister Wolfram Leibe an der Porta Nigra Kränze nieder. Tausende sind gekommen, um zu trauern.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist sichtbar erschüttert: „Kein Wort kann das Leid der betroffenen Menschen lindern“, sagt sie am Mittwoch bei der spontan angesetzten Gedenkstunde an der Porta Nigra. „Aber wir versichern den Trauernden und Verletzten: Sie sind in ihrem Schmerz nicht allein.“ Eine Nacht habe nicht geholfen, berichtet sie mit vor Trauer bebender Stimme. „Keiner hätte sich vorstellen können, dass hier so etwas passieren könnte.“

Auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe dankte den mehr als tausend Menschen, die am Morgen zu der Kranzniederlegung gekommen waren, für ihre Anteilnahme und bat um Solidarität in den kommenden Wochen. „Sie gilt den Toten, den Schwerstverletzten und den Traumatisierten, die erleben mussten wie Menschen ermordet wurden.“ Auch professionelle Einsatzkräfte seien am Dienstag an die Grenzen gestoßen, was man ihnen zumuten könne.