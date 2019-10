Senioren : Fotovortrag im Seniorenbüro

Trier Barbara Hellinge berichtet im Rahmen des Kultur-Karussels im Haus Franziskus Trier heute um 15.30 Uhr über ihre Erfahrungen, die sie bei den Salesianer Mönchen in Nepal gemacht hat. Barbara Hellinge hat schon viele Teile der Welt als Backpackerin bereist und Länder und Menschen dadurch näher kennengelernt, als dies als Tourist möglich ist.

In ihrem ersten Fotovortrag im Seniorenbüro berichtet sie über die sechs Monate, die sie bei den Salesianer Mönchen in Nepal verbracht hat. Von diesem reichen Erfahrungsschatz, den sie beim Arbeiten und im täglichen Leben mit den Mönchen in Nepal sammeln durfte, möchte Barbara Hellinge die Zuhörer an diesem Nachmittag teilhaben lassen. Der Vortrag ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Anmeldung im Seniorenbüro heute von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0651/75566.