Im Kultur-Karussell des Seniorenbüros Trier, Im Kutscherhaus des Hauses Franziskus, Kochstraße 1a, gibt Wolfgang Redwanz in seinem Fotovortrag am Mittwoch, 3. April, 15.30 Uhr, einen Einblick in die Städte und Landschaften, die er in Südnorwegen bereist hat. red