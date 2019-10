Reisebericht : Fotovortrag über Jerusalem im Seniorenbüro Trier

Trier In einem ihrer Reiseberichte über Israel stellt Gisela Lohmüller am Mittwoch, 6. November, um 15.30 Uhr im Seniorenbüro Trier die Stadt Jerusalem vor. „Jerusalem – Die Heilige Stadt und die Vielfalt der Religionen im Nahen Osten“ – unter diesem Titel beleuchtet sie, wie unterschiedliche Religionen in Jerusalem miteinander und nebeneinander leben, wobei der Schwerpunkt in diesem Vortrag die christlichen Konfessionen im Nahen Osten betrifft.

Gisela Lohmüller hat viele Monate in Israel und besonders in Jerusalem verbracht und ist eine Kennerin des israelischen Lebens, der Kunst und der Religionen.