Soziales : Fragen und Antworten zum Betreuungsgesetz

Saarburg (red) Die Arbeitsgemeinschaft Betreuungswesen der Betreuungsvereine der Lebenshilfe Trier-Saarburg und des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer Saarburg bietet am Montag, 5. August, von 18 bis 19 Uhr eine Sprechstunde zu Fragen des Betreuungsgesetzes an.

Die Sprechstunde findet zur oben genannten Zeit in den Räumen des Betreuungsvereins der Lebenshilfe Kreisvereinigung in der Konstantinstraße 61 in Konz statt.