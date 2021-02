Corona : Unter Volllast könnten 2500 Menschen jeden Tag geimpft werden

Trier Im Trierer Impfzentrum, in dem Bürger der Stadt und des Landkreises Trier-Saarburg geimpft werden, arbeiten zu Spitzenzeiten bis zu 40 Mitarbeiter. Menschen mit Impftermin sollen diesen wahrnehmen, unabhängig vom verwendeten Impfstoff, mahnt die Stadt.

Gab es im Wartebereich bislang schon einmal eine Schockreaktion, so dass ein Arzt gerufen werden musste?

Mettlach: Es gab schon medizinische Notfälle im Impfzentrum, die aber nicht im Zusammenhang mit dem Impfen standen und was für uns angesichts der derzeit dort zu impfenden Personengruppe erwartbar war. Schockreaktionen auf den verabreichten Impfstoff gab es bisher nicht. Trotzdem haben wir während des Betriebs des Impfzentrums immer einen mit medizinischem Personal besetzten Erste-Hilfe-Bereich, dieses Personal schaut nach den Geimpften, die sich nach dem Spritzen der Impfdosis eine Viertelstunde ausruhen sollen.

Mettlach: Rein rechnerisch sind wir bei der Konzeption von 2500 Personen ausgegangen, die wir in unserem gemeinsamen Impfzentrum pro Tag impfen könnten. Die bisher gemachten Erfahrungen zeigen aber, dass bei der derzeitigen baulichen und personellen Ausstattung die Obergrenze wohl eher bei 1600 bis 2000 Personen am Tag liegt. Anders, als von uns erwartet, ist das Nadelöhr nicht der Akt des Impfens an sich, sondern das Prozedere drum herum, das Ein- und Ausschecken mit dem Erfassen der Daten beispielsweise .