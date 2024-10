Betreiber ist insolvent Trier: Pizza-Hut geht es nicht gut

Die „Pan“, eine Pfannenpizza nach US-amerikanischer Art, die Pizza „Italian Style“ und die „Cheezy Crust“. Das sind die drei Stützen, auf denen das Geschäftsmodell der Pizza-Hut Restaurants aufbaut. In Deutschland seit 1983. Mehr als zehn Jahre lang gibt es auch in Trier einen Standort. Nun ist die Betreiberfirma des Restaurants in der Brotstraße in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.