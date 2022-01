Konzert : Ein musikalisch-kulinarischer Genuss mit dem Sänger Thomas Kiessling in Trier

Thomas Kiessling singt in Wohnzimmer­atmosphäre Hits von Frank Sinatra in der Sim Brasserie in Trier. Foto: Hans Krämer

Trier Ein Vier-Gänge-Menü in gemütlicher Wohnzimmer­atmosphäre mit maximal 25 Personen – begleitet mit Frank Sinatras Welthits, vorgetragen von Thomas Kiessling. All das wurde am Freitag in der Trierer Sim Brasserie geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken