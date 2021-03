Kolumne : Ich freue mich ...

„...über meine erfolgreiche Online-Pemiere beim Kultur-Karussell. Und auf meinen nächsten Auftritt.“

Franz-Joseph Euteneuer (64), Trier, ist in der Kultur-Karussell-Reihe des Seniorenbüros Trier als „Seelen-Stylist“ zu erleben.Sein nächster Beitrag am Mittwoch, 24. März, 15 Uhr, hat den Titel „Stilles Wissen – LustKraftQuell oder FrustLustLast?“ Teilnehmer erhalten nach Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung einen Link zum Einwählen am Veranstaltungstag sowie eine Anleitung per E-Mail zugesandt. Anmeldung/Info unter Telefon 0651/75566 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags bis 16 Uhr) oder per E-Mail: