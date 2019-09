Lesung : Franz Müntefering im Bischöflichen Priesterseminar

Trier Franz Müntefering schreibt unbeschwert, aber nachdenklich über das alltägliche Leben im Älterwerden, über Mobilität und Begegnung, über Gesundheit und Sterben, über Solidarität zwischen Menschen, über Europa und unsere Demokratie und, mit besonderer Dringlichkeit, über die Frage, wie wir den künftigen Generationen die Welt hinterlassen.

Der Politiker liest am Montag, 16. September, 18 Uhr, in der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars Trier, Jesuitenstraße 13, aus seinem Buch „Unterwegs: Älterwerden in dieser Zeit“. Der Eintritt ist frei.