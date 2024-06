Auf Spurensuche Wo kommt mein französischer Nachname her? Was ein Historiker bei einem Vortrag in Trier dazu sagt

In Rheinland-Pfalz gibt es eine besonders hohe Dichte an französischen Familiennamen. Wer kennt sie nicht, Verwandte, Freunde oder Nachbarn mit den Nachnamen Pieroth, Thomé, Legrand, Cordier, Chevalier, Lafos, Düpré, Marquenie, Mischo, Trouet, Leroy, Garcon? Ihre Träger ahnen, dass ihr Name vermutlich auf französische Vorfahren zurückgeht. Oft ist ihnen allerdings nicht bewusst, dass ihre Vorfahren einmal fremd hier waren und zugewandert sind. Andere, wiederum deutsch klingende Nachnamen wie Bernard, Martin, Simon, Thomas, Marx, Lambert, Denis und Scharding werden oft gar nicht mit einem französischen Hintergrund in Verbindung gebracht, den sie oftmals jedoch haben.