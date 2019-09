Polizei : Frau stirbt bei Unfall in der Luxemburger Straße in Trier

Foto: TV/Florian Blaes

Trier In Trier ist am späten Dienstagabend eine Frau bei einem Verkehrsunfall in der Luxemburger Straße ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt.

In der Luxemburger Straße in Trier ist es am späten Dienstagabend um 22.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Trier fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Trier die Diedenhofener Straße entlang und fuhr in Richtung Stadt auf die Luxemburger Straße auf.

In diesem Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit dem Wagen eines 36-Jährigen aus Trier, der auf der Luxemburger Straße in Richtung Stadt fuhr. Direkt nach dem Zusammenprall kam das Fahrzeug der Fahrerin ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto blieb auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Zewen auf dem Dach liegen. Die Beteiligten mussten durch Männer der Berufsfeuerwehr Trier aus den Fahrzeugen befreit werden.

Die 58-jährige Beifahrerin des ersten beteiligten Autos starb noch vor Ort. Die Fahrerin des Wagens wurde schwerstverletzt nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Der 36-Jährige Fahrer des zweiten Unfallfahrzeugs wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, sind seine Verletzungen zumindest momentan nicht lebensbedrohlich.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachter beauftragt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Die Fahrbahn am Unfallort war zwischen 22.20 und 1.35 Uhr wegen der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme voll gesperrt. Eine Umleitung wurde durch den Fuhrpark der Stadt Trier eingerichtet.

Die Polizei lobt ausdrücklich die vielen Ersthelfern vor Ort: „Sie haben sich an der Unfallstelle vorbildlich verhalten.“

Im Bereich der Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe befanden sich laut Polizei etliche Menschen, die während der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, die aber wichtige Zeugen sein könnten. Aus diesem Grund werden diese Menschen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651/9779-3200 telefonisch in Verbindung zu setzen.