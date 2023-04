Angebot nur noch in Bitburg Wieso gibt’s kaum noch Frauen-Saunen in der Region?

Trier · Vor Corona war die Sauna im Trierer Stadtbad montags immer nur für Frauen geöffnet. Doch auch die Moonlight-Sauna in Konz und sogar die große Vulkaneifel-Therme in Bad Bertrich haben ihre Frauensaunaangebote abgeschafft. Der Volksfreund hat nachgehört, warum – und verrät, ab wann es zumindest in Trier wieder Frauensauna gibt.

18.04.2023, 08:49 Uhr

Nach der Corona-Zwangspause haben gleich mehrere Saunas in der Region ihre Frauenangebote sang- und klanglos eingestampft. Foto: Getty Images/iStockphoto/Iuliia Bogdanova

Immer montags war die gesamte große Saunalandschaft des Trierer Stadtbads an den Kaiserthermen exklusiv für Frauen geöffnet. Zusätzlich gab es an allen anderen Tagen im Innenbereich einen winzigen, für Frauen reservierten Bereich mit Sauna-Kabine, Dusche und kleinem Ruheraum. Dann kam Corona. Und als die Stadtbad-Sauna im Oktober 2020 nach halbjähriger Zwangspause unter strengen Hygiene-Bedingungen wieder öffnete, war montags plötzlich Ruhetag. Sang- und klanglos war der Frauensaunatag abgeschafft worden. Größere Proteste dagegen blieben aus, wohl auch, weil alle froh waren, überhaupt wieder in die Sauna zu können. Und außerdem gab es im Innenbereich der großen Anlage ja auch noch die Mini-Frauensauna.