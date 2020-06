Info

Die 17 Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz sind miteinander vernetzt. Auf einer gemeinsamen Internetseite meldet jedes Frauenhaus seine freien Plätze. Darüber hinaus engagieren sich die Mitarbeiter in der Vernetzungs- und Koordinierungsstelle der rheinland-pfälzischen Frauenhäuser in der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit, vertreten die Interessen gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder in verschiedenen Gremien, tauschen sich aus, koordinieren Aufgaben, weisen auf Missstände hin und haben direkten Kontakt zur Landesregierung.

Finanzierung des Frauenhauses Trier:

Die Finanzierung des Frauenhauses erfolgt über einen Zuschuss zu den Personalkosten durch das Land Rheinland-Pfalz, der für alle Frauenhäuser in RLP gleich hoch ist. Zusätzlich erhalten alle Frauenhäuser eine Sachkostenpauschale. Die Kommune gibt einen Zuschuss zu den Betriebskosten. Dafür wird ein Antrag bei der Stadt gestellt. Die Landkreise erstatten lediglich die institutionellen Kosten für den Aufenthalt einer Frau. Diese werden den Herkunftskommunen von der Stadt Trier in Rechnung gestellt.

Der Förderverein sammelt Spenden, aus denen Projekte, Anschaffungen sowie Einzelaktivitäten finanziert werden. Dies umfasst neben Ausflügen und Freizeitaktivitäten mit Frauen und Kindern unter anderem auch die Finanzierung von Fluchttaxis, Darlehen für Notlagen sowie die Miete der Beratungsstelle. Nur mit ausreichend Spenden ist die Arbeit im Frauenhaus Trier überhaupt möglich.