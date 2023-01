Kurz vor Ende des Ultimatums : Das Trierer Frauenhaus zieht um – wohin, bleibt weiter geheim

Info

18 Frauenhäuser gibt es in Rheinland-Pfalz. Dass das zu wenig ist, zeigt die Internetseite www.frauenhaeuser-rheinlandpfalz.de eindrücklich: Dort ist auf einer Landkarte jeder Frauenhaus-Standort mit einer Art Ampel markiert. Meistens stehen alle auf Rot – was bedeutet, dass kein Platz mehr frei ist. Nur vereinzelt gibt es mal grüne Ampeln. Bei unserem Check am Montagnachmittag war zum Beispiel von allen 18 Frauenhäusern im Land nur in Worms noch ein Platz frei.

Frauen, die Hilfe benötigen, sollen und können trotzdem jederzeit die Frauenhäuser anrufen. Das Trierer Frauenhaus ist erreichbar unter Telefon 0651/74444. Nicht nur Plätze in Frauenhäusern sondern auch andere Hilfe- und Beratungsangebote werden vermittelt.

Auch in der Eifel gibt es schon länger Bestrebungen, ein Frauenhaus anzusiedeln. In den nächsten Wochen und Monaten sollen diese Pläne konkretisiert werden. Das Ministerium will dazu ein so genanntes Interessenbekundungsverfahren einleiten: Alle Kommunen und potenziellen Trägervereine in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifel, Bitburg-Prüm und Cochem-Zell werden dabei angeschrieben und aufgefordert, Idee und Bewerbungen für die Ansiedlung eines Frauenhauses einzureichen. Bei einem stimmigen Konzept könnte bereits 2024 ein Frauenhaus in der Eifel eröffnen, sagte Binz beim Pressetermin in Trier.

Das Trierer Frauenhaus wurde vor knapp 30 Jahren gegründet. Seit dieser Zeit haben genau 1314 Frauen mit insgesamt 1547 Kindern dort Unterschlupf gefunden.

Der Betrieb des Frauenhauses finanziert sich über einen Personal- und Betriebskostenzuschuss des Landes in Höhe von rund 150.000 Euro plus einer Sachkostenpauschale von 7000 Euro. Für den Betrieb der drei Wohnungen, die der Trägerverein Frauenhaus Trier 2022 angemietet hat, schießt das Land nochmal 60.000 Euro dazu pro Jahr.

Dazu kommen Spenden und – sofern eigenes Geld oder Transferleistungen von Arbeitsagentur oder Jobcenter vorhanden – ein Eigenanteil der Frauen.