Kostenpflichtiger Inhalt: Newel-Besslich/Trier : Frauenpower macht Kinder und Rinder froh

Generationsübergreifend: Matthias Lasch passt mit seinen Enkelinnen Nina und Elena auf, dass der Transport der Rinder gefahrlos verläuft. Foto: Karin Pütz

Newel-Besslich/Trier Wenn schon die Menschen zu Hause bleiben müssen, sollten wenigstens die Kühe raus aus dem Stall, findet Anneke Hansen und stößt eine Aktion an, die ein Vorbild für andere sein könnte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin Pütz

„Ich schreibe Ihnen, da Sie vielleicht an einer positiven Geschichte aus der Corona-Zeit interessiert sind“, so beginnt die E-Mail von Anneke Hansen an die Volksfreund-Redaktion. Bei ihren täglichen Spaziergängen durch ihren Wohnort Newel-Beßlich sei sie mit dem Landwirt Frank Lasch ins Gespräch gekommen. Im Stall des 50-Jährigen stehen 40 Rinder, die sie wie andere Dorfbewohner mit den Kindern gern besucht. Gerade im Frühling, wenn wieder einige Kälbchen zur Welt kommen, sei das eine kleine Attraktion.

Obwohl die Tiere hell und luftig untergebracht sind, fragte Anneke Hansen bei Frank Lasch nach, warum den Rindern keine Möglichkeit zur Weidehaltung geboten werden könne. Bei dem Vater von drei Töchtern rannte sie damit offene Türen ein – aber ihm standen weder Zeit noch ausreichend Hilfskräfte zur Verfügung, um sein großes Stück Land zwischen Aach und Beßlich für die Rinder herzurichten. Der vorhandene und verwucherte Zaun müsste freigeschnitten und fast komplett erneuert werden, erklärte er.

Kurzerhand motivierte Anneke Hansen vier weitere Frauen aus dem Dorf mitsamt Kindern, Frank Lasch besorgte das Material, dann ging es los. „An zwei Nachmittagen wurde der Weidezaun erstellt“, erzählt Anneke Hansen. „Im Gegenzug erhalten die Helfer die Möglichkeit, einen Spaziergang zu der idyllisch gelegenen Weide mit den Tieren machen zu können.“

Mitte Mai ist es dann so weit: Der Transport der ersten Kühe zur Weide steht an, und das Wort Familienbetrieb wird bildlich umgesetzt: Frank Laschs Töchter Elena (13), Nina (22) und Michaela (24) sowie Schwiegersohn Moritz helfen beim Verladen. Auch Frank Laschs Eltern (76 und 81) sind mit von der Partie. Zunächst werden sechs Kälber in einen Pferdeanhänger „komplimentiert“. Die Kleinen wissen nicht, wie ihnen geschieht, immer wieder versuchen sie, in ihren gewohnten Stall zurückzulaufen. Die Mutterkühe wurden zuvor ans Gatter gebunden und lassen sich recht entspannt durch Futter ablenken.

Nina Lasch hat eine Ausbildung zur Landwirtin absolviert und weiß mit den Tieren umzugehen. Beherzt packt sie zu – sie beherrscht ihren Knochenjob. Dann sind alle sechs Kälber verladen und die Klappe des Anhängers wird geschlossen. Nun sind die erwachsenen Tiere dran. Sie müssen die etwa drei Kilometer lange Strecke von Beßlich bis zur Weide oberhalb von Aach zu Fuß zurücklegen. Trotzdem sind sie dabei von einem Gatter umzäunt: Der sogenannte Triebwagen ist ein Gehege auf Rädern, das von einem Traktor gezogen wird. Die Tiere müssen in gleichbleibendem Tempo hinter dem Traktor hergehen und können so nicht ausbrechen. Auch das ist für die zuvor nur im Stall gehaltenen Tiere ungewohnt, sie rempeln und drängeln.

Doch Frank Lasch hat am Steuer des Traktors alles im Griff, während sein Vater Matthias sowie Nina und Elena am hinteren Ende des Triebwagens dafür sorgen, dass das Tempo bei Mensch und Tier stimmt. An der Weide warten bereits die engagierten Frauen von Beßlich und ihre Kinder und sehen dem tierischen Umzugsunternehmen mit Freude entgegen. Nacheinander werden Mutterkühe und Kälbchen aus ihren Fahrzeugen befreit, die im Galopp auf die Wiese stürmen.

Neugierig sehen die Menschenkinder zu, wie die Tierkinder und ihre Mütter im hohen Gras zueinanderfinden. Die kosten hier etwas Gras, schnuppern dort am Gebüsch und gewöhnen sich schnell an die Situation. Die Helfer aus Beßlich sehen der friedlichen Herde noch eine Weile zu und machen sich wieder auf den Heimweg.