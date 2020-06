Freizeit : Das Personal reicht nur für ein Freibad

Öffnet es diesen Sommer, oder öffnet es nicht? Über das Freibad in Leiwen spricht der Verbandsgemeinderat am Dienstag, 16. Juni. Foto: SANDRA_WELTER www.sandrawelter.

Schweich/Leiwen Die Diskussion um die Freibadöffnung in der Verbandsgemeinde Schweich weckt Sorgen bei Bürgern. Könnte das Panoramabad Leiwen komplett geschlossen werden?

Beste Aussicht, nicht zu überlaufen, entspannte Atmosphäre – das sind die Attribute, die Menschen mit dem Panoramabad Leiwen im Höhenortsteil Zummet verbinden.

Doch schon seit einigen Jahren scheint es immer wieder auf der Kippe zu stehen, ob das Bad tatsächlich öffnen kann. In diesem Jahr ist es die Corona-Krise, die dazu führt, dass vermutlich gar nicht erst geöffnet wird. Für die Verbandsgemeinde (VG) Schweich ist es vor allem eine Kostenfrage (siehe Info).

Info Kosten und Pläne für mögliche Eröffnung Der Büroleiter der Verbandsgemeinde Schweich, Wolfgang Deutsch, hat vorgerechnet, wie viel die Öffnung der Bäder jeweils kosten würde. Dabei geht er sowohl unter normalen wie auch unter Corona-Bedingungen von einem Öffnungstermin Ende Juni aus. Normal würde es die VG rund 200 000 Euro kosten, das Bad in Leiwen zu öffnen, mit Corona würde sich der Betrag mehr als verdoppeln auf 433 000 Euro. Auch Schweich wird teurer: von 382 000 Euro auf 582 000 Euro erhöht sich der Betrag. Dabei schlagen vor allem gestiegene Personalkosten zu Buche, aber auch die geringeren Einnahmen aus Eintrittsgeldern machen sich bemerkbar. Kämen an guten Sommertagen bis zu 2500 Besucher pro Bad, wären es jetzt nur noch ein Fünftel (rund 340 in Leiwen und 420 in Schweich). Höchstzahlen erreichen die Bäder ohnehin nur an „Tagen mit perfektem Freibadwetter“, sagt Deutsch. Dem Rat werde ein Schichtsystem vorgeschlagen, die Besucher­slots sollen per elektronischer Buchung vergeben werden. „Kämen alle pünktlich um 14 Uhr, hätten wir mit dem Abstand eine Schlange von 600 Metern“, erzählt Deutsch. Da müsse vorgesorgt werden. Auch die Personaldecke zeigt sich problematisch, drei von acht Fachstellen für beide Bäder zusammen seien derzeit nicht besetzt. Die VG möchte im Falle einer Öffnung auf zwei Teams setzen, die sich nicht begegnen, um bei einer Erkrankung nicht das komplette Bad schließen zu müssen. Genauere Infos gebe es allerdings erst nach der VG-Ratssitzung Mitte Juni. Bis dahin seien alle Berechnungen und Pläne ein Lesen im Kaffeesatz.

Daher wird in der VG-Ratssitzung am 16. Juni darüber beraten, wie es für die Freibäder der Verbandsgemeinde in diesem Jahr weitergehen soll. Kurios: Der Tagesordnungspunkt lautete in einer ersten Fassung „Beschluss über die etwaige Eröffnung des Freibads Schweich“ – vom Leiwener Bad war also gar keine Rede. Inzwischen ist der Punkt allgemeiner formuliert: „Beschluss über die etwaige Eröffnung der Freibäder“. Auf der Webseite der VG steht jedoch bereits, dass das Panoramabad Leiwen wegen der Corona-Krise voraussichtlich nicht geöffnet werden könne. Auch Büroleiter Wolfgang Deutsch erwähnte dies bereits in einem vorherigen TV-Artikel.

Dies wirft bei Bürgern Fragen auf. So erreichte uns der Leserbrief von Christian Stoffel, der die Sorge hat, dass geplant sei, dem Panoramabad „den Stöpsel zu ziehen, es auslaufen zu lassen und langfristig zu schließen“. Untermauert sieht er seine These darin, dass es im Freibad schon seit einigen Jahren nicht mehr ganz rund laufe. So verschob sich die Eröffnung im vergangenen Jahr um mehrere Wochen bis Ende Juni, weil Personal fehlte.

Hinzu kam gegen Ende der Saison 2018 der Ausfall der elektronischen Steuerungseinheit, die eingebaut werden musste. Schon 2018 konnte das Bad nicht pünktlich öffnen, weil ein Betriebsleiter fehlte. Dadurch war das Bad statt der geplanten 17 Wochen lediglich zehn Wochen geöffnet. Dass der Bedarf dennoch da ist, zeigt sich in den hohen Besucherzahlen (durchschnittlich 36 000 Besucher in Leiwen, zum Vergleich: 69 000 in Schweich).

Für Ortsbürgermeister Stefan Hermes ist das Freibad für Leiwen auch wegen der vielen Touristen ausgesprochen wichtig. Nach Bernkastel-Kues und Kröv habe der Ort die meisten Übernachtungen an der Mosel – und den Gästen müsse man auch etwas bieten. „Wir müssen an die Zukunft denken“, sagt Hermes.

Damit meint er zwei Aspekte: Einerseits sei es enorm wichtig, die etwaige Pause dafür zu nutzen, ein schlüssiges Konzept für die kommenden Jahre vorzubereiten, sodass die Probleme der Vorjahre nicht wieder auftreten und den Betrieb blockieren. Andererseits müsse im Blick behalten werden, dass in diesem Jahr verstärkt Touristen in Deutschland Urlaub machen möchten.

Diesen möchte Leiwen einen möglichst bleibenden Eindruck bieten – und da gehöre das Freibad natürlich dazu. Dennoch könne er die Überlegungen der VG-Verwaltung nachvollziehen, erklärt Hermes. Dass das Bad für immer geschlossen bleiben soll, sei jedoch definitiv nicht geplant.

Das bestätigt auch Christiane Horsch, Bürgermeisterin der VG Schweich: „Wir beabsichtigen, kein Bad zu schließen.“ In den vergangenen Jahren habe die VG über 200 000 Euro in das Panoramabad Leiwen investiert. Daher ergäbe es keinen Sinn, es in den kommenden Jahren geschlossen zu halten. Bei der um zwei Wochen vorgezogenen Sitzung des VG-Rates soll beschlossen werden, ob und wenn ja welches Freibad im Sommer öffnet.

Eine Tendenz streitet sie ab, verweist jedoch auf Wahrscheinlichkeiten und Schweich als Schulstandort. „Wir haben nur Personal für ein Bad, damit wir die Corona-Beschränkungen einhalten können“, sagt die Bürgermeisterin.