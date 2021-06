Saisonstart in Mertesdorf : Was Freibad-Schwimmer jetzt wissen müssen

Beim Rundgang vor dem Saisonstart (von links): Verwaltungsmitarbeiterin Anja Haas, stellvertretender Badleiter Eduard Koll, Badfachkraft Michael Luy und Bürgermeisterin Stephanie Nickels. Foto: Knopp Friedhelm

Das Schwimmbad in Mertesdorf startet nach einem Jahr Corona-Stillstand in die neue Saison. Welche Auflagen dabei zu berücksichtigen sind und was in der Zwischenzeit in die Anlage investiert wurde.