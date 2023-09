Gute Nachricht für Schwimmer Saisonverlängerung im Freibad Trier-Nord

Trier-Nord · Freibad-Fans kommen in diesem Jahr noch länger auf ihre Kosten. Der letzte Betriebstag für das Nordbad in Trier ist in diesem Jahr am Dienstag, 3. Oktober.

27.09.2023, 14:47 Uhr

Foto: Rainer Neubert

Das schöne Herbstwetter hat auch Folgen für Schwimmer, die gerne ihre Bahnen im Freibad ziehen. Noch bis einschließlich 3. Oktober hat das Freibad Nord in Trier geöffnet. Das ist auch für Familien mit Kindern eine gute Nachricht.