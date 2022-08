Freizeit : Freibad Trier-Süd: Badegäste wundern sich, was aus den längeren Öffnungszeiten geworden ist

Trier-Süd Eigentlich sollte das Freibad im Sommer länger geöffnet sein. Doch ein mögliches Baden bis 20 Uhr, auf das sich die Südbad-Besucher gefreut haben, ist nicht immer wie erhofft möglich.

In den vergangenen Tagen haben sich einige Badegäste gewundert, dass die versprochene längere Öffnungszeit am Abend trotz des Rekordsommers nicht umgesetzt wurde. Der Trierische Volksfreund hat bei den Stadtwerken nach den Gründen dafür nachgehakt.

Keine längeren Öffnungszeiten im Südbad Trier?

Das Problem ist bekannt und hat bereits in anderen Freibädern zu Einschränkungen des Badebetriebs geführt. „Trier ist insbesondere auch aufgrund der Grenznähe zu Luxemburg betroffen“, sagt die SWT-Sprecherin. „Bei uns sind zum Beispiel noch drei Stellen für Fachangestellte für Bäderbetriebe zu besetzen. Damit die Freibäder in der Region überhaupt öffnen können, helfen sich die Mitglieder der Bädergesellschaft der Region gegenseitig bereits aus.“

Insbesondere in den Sommermonaten würden, ergänzend zum Stammpersonal, auch Aushilfen für die Kasse und Rettungsschwimmer für die Wasseraufsicht benötigt und akquiriert. Die SWT haben eine Ausbildungsinitiative gestartet, um diese Misere zu beenden. Paris: „Um in den kommenden Jahren einen Badebetrieb mit möglichst wenigen Einschränkungen zu gewährleisten, versuchen wir dem allgemeinen Fachkräftemangel mit einer guten Ausbildung entgegenzuwirken. So bilden wir ab September mit vier Auszubildenden bereits doppelt so viele aus, wie ursprünglich vorgesehen.“