Bilanz der Saison 2023 Wie war die Freibadsaison in der Region Trier?

Schweich/Leiwen/Kordel/Mertedorf · Der Badespaß in den Schwimmbädern der Region war in diesem Sommer nicht ganz ungetrübt. Die Freibäder in Schweich, Leiwen, Kordel und Mertesdorf vermelden Einbrüche bei den Besucherzahlen. Warum suchten weniger Besucher in dieser Saison das kühlende Nass auf?

19.09.2023, 06:47 Uhr

Auch die Betreiber des hier abgebildeten Freibads in Schweich können eine erste Bilanz zur Freibadsaison 2023 ziehen. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Matthias Breser von der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer sieht als ganz klare Herausforderung dieser Saison für die Bäder das unbeständige und schlechte Wetter. Ähnlich sieht es auch Bianca Cartus von der Verbandsgemeinde Trier-Land. „Vor allem die verregneten Ferienwochen haben sich negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt“. Denn im August hieß es: Regen, Regen und nochmals Regen. Nicht nur, dass es der regenreichste August seit 2010 war, auch die Sonne verfehlte laut Deutschem Wetterdienst mit 185 Stunden Sonnenscheindauer ihr Soll von 200 Stunden.