Saison bald vorbei Wann endet der Sommer in den Freibädern der Region Trier?

Am Donnerstag, den 7. September, schließt das Erlebnisbad Schweich. Dem schließt sich am kommenden Wochenende das Freibad Saarburg an. Am Sonntag, den 10. September, können Badegäste das Freibad ein letztes mal in diesem Jahr besuchen. Ebenso schließt das Familienfreibad Manderscheid am 10. September seine Tore für diese Saison.