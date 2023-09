Saison bald vorbei Wann schließen die Freibäder in der Region Trier?

Den Anfang machte das Moselbad Bernkastel-Kues. Dort endete der Badespaß bereits letzten Freitag, den 1. September. Nur einen Tag später am Samstag, den 2. September, öffnete das Waldfreibad Prüm ein letztes Mal seine Türen im Jahr 2023. Einen weiteren Tag später folgte der letzte Tag im Freibad Hochwald in Kell am See. Damit endete die Saison dort am Sonntag, den 3. September. Ebenfalls an dem Tag schloss das Freibad Kelberg – dort stehen in den nächsten Tagen die ersten Sanierungsmaßnahmen an.