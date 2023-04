Öffnungszeiten und Tarife im Trierer Land Start in die Freibad-Saison – Hier können Wasserratten Spaß haben

Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. In der Luft schwebt der Duft von Sonnencreme und Pommes frites. Wer das erleben will, muss sich noch ein wenig gedulden. Denn mit Ausnahme des Freibads Trier-Nord beginnt die Saison in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg erst in einer bis zwei Wochen.