Nach monatelangen Bauarbeiten : Freie Fahrt auf der Luxemburger Straße in Trier

Freie Fahrt auf der Luxemburger Straße in Trier

Soll am heutigen Montagmorgen für den Verkehr freigegeben werden, wenn alles wie geplant funktioniert: die sanierte Luxemburger Straße (B 51) in Trier. Die Markierungsarbeiten folgen später. . Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Marcus Hormes

Trier Nach drei Tagen Vollsperrung ist die Deckschicht der B 51 in Trier aufgetragen und belastbar. Der Verkehr kann in beide Richtungen rollen. Die Teilsperrung Im Speyer bleibt noch bestehen – dazu gibt es einen neuen Vorschlag.

Das Warten hat ein Ende: Die Bauarbeiten auf der Luxemburger Straße (B 51) in Trier sind weitgehend abgeschlossen. Fünfeinhalb Monate lang waren verschiedene Abschnitte zwischen der Römerbrücke und dem Messepark gesperrt. Es galt eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Römerbrücke mit entsprechenden Umleitungen für die Fahrtrichtung Luxemburg. Zuletzt folgten drei Tage Vollsperrung auch für Anlieger, um die Deckschicht der Fahrbahn einbauen zu können.

Wenn alles so funktioniert hat wie von der Stadt geplant, soll die Straße am heutigen Montagmorgen wieder komplett in beide Richtungen befahrbar sein. Die Markierungsarbeiten stehen zwar noch aus, können aber erst erledigt werden, wenn der Asphalt entsprechend ausgehärtet ist und dann auch das Wetter mitspielt.