später lesen Ferien Freie Plätze bei der Ferienfreizeit Teilen

Twittern

Teilen



Der Jugendring Kasel bietet von Samstag, 6. Juli, bis Samstag, 13. Juli, eine Ferienfreizeit für Kinder von 8 bis 14 Jahren in Bergneustadt an. An der nahe gelegenen Attertalsperre gibt es eine Schwimmgelegenheit und auch einen Bootsverleih. red