Stadtratswahl 2025 Ex-CDUler will Trierer Kreisvorsitzender der Freien Wähler werden

„Einen personellen und inhaltlichen Neuanfang“ – so beschreibt Detlef Müller-Greis, Landesgeschäftsführer der Partei Freie Wähler, das Ziel des Kreisparteitags der Trierer Kreisgruppe am 4. November. Bei diesem Termin wird ein neuer Vorstand gewählt. Und für den kandidieren zwei bisher in einer anderen Partei bekannte Gesichter.