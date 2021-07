Politik : Freie Wähler nun auch in Trier-Saarburg aktiv - Ex-CDUler mit von der Partie

Freie Wähler nun auch in Trier-Saarburg aktiv - Ex-CDUler mit von der Partie

Kordel/Trier/Saarburg Die Freien Wähler haben eine neue Kreisvereinigung gegründet. Wen die Mitglieder zum Vorsitzenden wählten und über welche Themen sie diskutierten.

Nun gibt es die Freien Wähler auch auf Kreisebene. Neben den 21 Gründungsmitgliedern fanden bei der Gründungsversammlung in Kordel auch der Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag Joachim Streit, sowie die stellvertretende Landesvorsitzende Marianne Altgeld den Weg ins Bürgerhaus.

Nach den Grußworten von Joachim Streit und Sitzungsleiter Stephan Wefelscheid wurde als einziger Bewerber für den Kreisvorsitz der 42-jährige Geschäftsführer eines IT-Unternehmens in der Region und ehemalige stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Trier-Saarburg, Christian Zöpfchen, vorgeschlagen. Dieser betonte in seiner Bewerbungsrede, dass die Freien Wähler heute das verkörperten, was für die CDU früher einmal Programm war. Die Freien hätten ein bürgernahes konservatives Profil, bei der unter anderem soziale Marktwirtschaft und das Wohlstandsversprechen selbstverständlich seien. Daher sehe er für die Freien Wähler einen klaren politischen Auftrag, die mittlerweile entstandene Lücke der bürgerlichen Mitte wieder neu zu füllen.