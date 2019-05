Kommunalpolitik : So geht die FWG Schweich in die Wahl

So geht die FWG Schweich in die Wahl

Schweich Das sind die Kandidaten der Freien Wähler für den Stadtrat und den Ortsbeirat Issel.

Die Freie Wählergruppe (FWG) in der Stadt Schweich hat ihre Kandidaten für den Stadtrat in Schweich und den Ortsbeirat in Issel nominiert. Spitzenkandidat Johannes Lehnert sagte, die Liste sei bestückt mit engagierten, kompetenten Mitgliedern, die bereit seien, die sachorientierte Arbeit der FWG in Schweich und Issel auch fortzuführen. Für den Stadtrat in Schweich kandidieren: 1. Johannes Lehnert, 2. Otmar Rößler, 3. Lisa Antony 4. Engelbert Meisberger 5. Karin Basten, 6. Hans-Christian Peters, 7. Annette Höppner, 8. Karl Brenner, 9. Michael Porten, 10. Annalena Meisberger, 11. Willi Thul, 12. Gerd Rohr, 13. Heinrich Lehnert, 14. Andrea Nei, 15. Jörg Winter, 16. Anke Krämer-Gorges, 17. Stefan Berweiler, 18. Birgit Giwer, 19. Gerd Roth, 20. Carmen Moser, 21. Matthias Krämer, 22. Heinz Zander, 23. Anette Hill, 24. Christoph Dr. Schlichting, 25. Engelbert Johäntges, 26. Ralph Schira. Als Ortsvorsteher für den Stadtteil Issel stellt sich Amtsinhaber Johannes Lehnert wieder zur Wahl. Für den Ortsbeirat Issel kandidieren: 1. Johannes Lehnert, 2. Elisabeth Krogull-Schliep, 3. Christoph Dr. Schlichting, 4. Carmen Moser, 5. Christian Karrenbauer, 6. Wolfgang Schmitz, 7. Heinrich Lehnert, 8. Anette Hill, 9. Klaus Scherer, 10. Willi Thul, 11. Karl-Keinz Karrenbauer.