Kommunalwahl : Freie Wähler Trier im Interview: „Wir machen eine Bestandsaufnahme“

Ein Plakat der Freien Wähler zur Kommunalwahl am 26. Mai in Trier. Foto: Christiane Wolff

Die Wahlplakate hängen, doch was wollen sie uns sagen? In der Serie „Wie meinen Sie das?“ hakt der TV bei den Spitzenkandidaten für den Trierer Stadtrat nach. Heute: Ingrid Moritz von den Freien Wählern.

Moritz: „Die Freien Wähler sind bundesweit bekannt dafür, dass es ihnen um ideologiefreie, pragmatische Lösungen für anstehende Probleme geht. Wir sind nicht in alten Strukturen gefangen, unser Wahlprogramm ist bürgernah, dynamisch und nicht starr. Unsere Ziele sind auf den Flyern nachzulesen, die wir in Trier verteilen.

Eins der Themen, die uns auf den Seele brennen: Die Treppenauf- und abgänge am Moselufer sind so verfallen, dass sie kaum noch zu begehen sind, das ganze Ufer ist verschmutzt. Kürzlich hat die Stadt dort zwar Abfalleimer aufgehängt, aber deren Schlitz ist so klein, dass gerade mal ein Brief durchpassen würde – aber keinesfalls das Volumen an Müll, das am Moselufer anfällt.