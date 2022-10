Auszeichung : Freiherr-vom Stein-Plakette verliehen

Eine besondere Ehrung für ein besonderes Engagement Freiherr-vom Stein-Plakette für drei kommunalpolitische Urgesteine Seit 1954 wird die Freiherr-vom-Stein-Plakette an Bürgerinnen und Bürger als Auszeichnung ihres kommunalpolitischen Engagements verliehen. Ihnen gilt stellvertretend für zehntausende Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ortsbeiräten, Gemeinde-, Stadt- und Verbandsgemeinderäten oder den Kreistagen sowie als Ortsbürgermeister tagtäglich für ihre Mitbürger einsetzen, der besondere Dank des Landes. Die nur alle drei Jahre verliehene Auszeichnung gilt als höchste Ehrung für kommunalpolitisches Engagement. Auf Vorschlag des Kreises erhielten Ende September 2022 drei Kommunalpolitiker die Ehrung, die allesamt über vier Jahrzehnte hinweg in den verschiedensten kommunalen Gremien aktiv und lange Jahre als Ortsbürgermeister tätig sind. Landrat Stefan Metzdorf dankte allen Geehrten für ihr herausragendes und beispielgebendes Engagement. Rudolf Körner (SPD) ist seit 2004 Ortsbürgermeister der Moselgemeinde Schleich. Seine kommunalpolitische Tätigkeit begann er jedoch bereits 1974, als er zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt wurde. Vor seiner Wahl zum Ortsbürgermeister bekleidete er das Ehrenamt des Ersten Beigeordneten und ist seit 1989 Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Schleich. 1979 wurde er erstmals in den Verbandsgemeinderat Schweich gewählt. Auch hier war er viele Jahre als Erster Beigeordneter Vertreter des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin und ist noch heute als Beigeordneter tätig. Auf Kreisebene gehörte er 20 Jahre lang verschiedenen Kreisgremien an und ist noch heute Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises, des Zweckverbandes Industriepark Region Trier sowie des Zweckverbandes Integratives Schulprojekt Schweich. Theo Palm (CDU) begann sein ehrenamtliches Engagement 1968 als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Geisfeld und ein Jahr später als Gründungsmitglied des Technischen Hilfswerks Hermeskeil. 1984 wurde der Landwirt erstmals in den Gemeinderat gewählt und war zehn Jahre lang Erster Beigeordneter, bevor er 1999 zum Ortsbürgermeister gewählt wurde. Im selben Jahr erfolgte seine Wahl in den Verbandsgemeinderat Hermeskeil, wo er seit 2018 das Amt des Ersten Beigeordneten innehat. Zudem ist er seit 2015 Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Dhron und seit 1999 Mitglied im Kita-Zweckverband Beuren/Hochwald. Als Dritter im Bunde fing auch für Edmund Schmitt (Freie Wählergemeinschaft) alles im Jahre 1984 an, als er erstmals in den Gemeinderat Greimerath gewählt wurde. Zehn Jahre war er Beigeordneter, bevor er 2004 zum Ortsbürgermeister gewählt wurde. 2014 wurde er zum Beigeordneten, 2017 zum Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Kell am See gewählt. Nach der Fusionierung mit der Verbandsgemeinde Saarburg ist er Mitglied des Verbandsgemeinderates Saarburg-Kell. Neben seinen kommunalpolitischen Ehrenämtern engagiert sich Edmund Schmitt im Vereinsleben, so seit über 30 Jahren im Vorstand des Musikvereins Greimerath. Bildunterschrift: Im Beisein von Landrat Stefan Metzdorf (4.v.l.) überreichte Minister Roger Lewentz (l.) die Freiherr-vom-Stein-Plakette an Edmund Schmitt (2.v.l.), Theo Palm (5.v.l.) und Rudolf Körner (3.v.r.). Mit auf dem Bild ist der Preisträger der Stadt Trier, Berti Adams (4.v.r.). Foto: MdI/Frey Foto: TV/Thomas Frey