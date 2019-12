Ehrung : Hohe Auszeichnung für Rainer Lehnart

Trier Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat dem verdienten Trierer Kommunalpolitiker die Freiherr-vom-Stein-Plakette verliehen.

Die Plakette wird alle drei Jahre an Persönlichkeiten in Rheinland-Pfalz verliehen, die sich im besonderen Maße und über lange Zeiträume ehrenamtlich in der kommunalen Selbstverwaltung engagieren.

„Die Demokratie braucht Menschen, die sich aktiv einbringen und bereit sind, mehr zu tun als das, was sie unbedingt müssen. Die Politik schafft die Rahmenbedingungen – aber die Menschen füllen das Gemeinwesen mit Leben. In unseren Gemeinden, Städten, Verbandsgemeinden und Landkreisen, dem Mittelpunkt unseres täglichen Miteinanders, wirken zehntausende Bürger und Bürgerinnen ehrenamtlich an der kommunalen Willensbildung mit“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer.