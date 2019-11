Welschbillig : Hohe Auszeichnung für politsches Urgestein

Welschbillig Land verleiht dem 86-jährigen Johann Abts aus Welschbillig die Freiherr-vom-Stein-Plakette.

Auf ihn trifft die Bezeichnung „politisches Urgestein” wahrhaft zu: Johann Abts aus Welschbillig wurde bereits im Jahr 1960 in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde gewählt, nun ist der verdiente SPD-Kommunalpolitiker in Lahnstein von Innenminister Roger Lewentz mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet worden. Es ist die höchste Auszeichnung für Kommunalpolitiker in Rheinland-Pfalz. Sie wird nur alle drei Jahre verliehen.