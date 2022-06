Veranstaltung : Olewiger wissen Sicherheit durch Feuerwehr zu schätzen

55 Bilder Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Olewig

Trier Endlich wieder feiern – mit der Feuerwehr im Trierer Stadtteil Olewig bei ihrem Tag der offenen (Gerätehaus-)Tür. Es gab Beförderungen, Ehrungen und ein neues Feuerwehrfahrzeug.

Von Ludwig Hoff

Der seit Jahrzehnten bekannte wie beliebte Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Olewig in, am und um das Gerätehaus an Riesling-Weinstraße und Retzgrubenweg ist zurück – mit bester Unterhaltung und Geselligkeit: Nach zwei Jahren Zwangspause bedingt durch die Corona-Pandemie. Die am Samstag und Sonntag beendete Abstinenz wurde denn auch gebührend gefeiert.

Sie bietet ein gehöriges Maß an gutem Gefühl für den Ernst- und Notfall, den sich keiner wünscht, der aber immer wieder eintreten kann durch alle erdenklichen Schadens­ereignisse. Und dann sind sie da, die Freiwilligen von der Feuerwehr. Bei einer so großen Truppe von Aktiven wie in Olewig – 44 sind es – stehen immer auch personelle Dinge auf der Tagesordnung. So auch diesmal mit zahlreichen Beförderungen und Ehrungen durch die Stadt Trier als Träger des Feuerwehrwesens und das Land Rheinland-Pfalz.

Feuerwehrdezernent Ralf Britten war am Samstagabend mit einem ganzen Stapel an Urkunden gekommen. Britten – wie auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (am Sonntag bei Einsegnung und Fahrzeugübergabe) – lobten das außerordentlich große ehrenamtliche Engagement der Trierer Freiwilligen Feuerwehren im Allgemeinen und der Wehr von Olewig im Speziellen. Und was Leibe („Die freiwilligen Feuerwehren sind eine wichtige Stütze.“) am Sonntag offiziell in Dienst stellte, war ein echt großes Teil: Ein nagelneues Löschgruppenfahrzeug für Katastrophenschutz (LF KatS), und das wird von der Stadt in Olewig stationiert. Einsegnet hat es Pastor Michael Bollig.

Erfreulicher Nebeneffekt für die Kommune: Das 230.000 Euro teure Großfahrzeug hat die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen einer großen Beschaffungsaktion kostenneutral für Städte und Landkreise gekauft. Sein nach knapp 40 Jahren altersschwacher Vorgänger war schon vor längerer Zeit ausrangiert worden. Maria Brenner hatte die schmucke Girlande kreiert für den Täufling kreiert. Was den Oberbürgermeister zu folgendem Lob veranlasste: „So eine schöne Girlande habe ich noch nie gesehen.“

Musikalisch umrahmt wurde das Wochenende von der Band Coverblind und der Bläsergruppe St. Anna.

Personelles bei der Freiwilligen Feuerwehr Olewig

Geehrt wurden Max Weber für 40 Jahre, Johannes Haag (35 Jahre), Gregor Braun, Andreas Raul, Peter Audesirk (25 Jahre).