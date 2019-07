Senioren : Freiwillige Feuerwehr lädt Senioren ein

Trier (red) Die Freiwillige Feuerwehr Kürenz lädt am Freitag 12. Juli, ab 14.30 Uhr Senioren in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Kürenz am Grüneberg ein. Bei schönen Wetter wird die Kaffeetafel draußen aufgebaut, so dass auch bewegungsbeeinträchtigte Personen teilnehmen können.

