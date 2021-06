Ausbildung : Freiwilliges Soziales Jahr an Trierer Realschule plus

Freiwilliges Soziales Jahr an Trierer Realschule plus

Trier Die Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Trier vergibt zwei Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Die Schwerpunkte der Schule liegen nach eigenen Angaben im Bereich der kulturellen Bildung und „Erasmus+“-Projekten, die den europäischen Austausch fördern.

Das heißt, über die üblichen Tätigkeiten hinaus, die im Rahmen eines FSJ an Schulen anfallen, gibt es an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus die Möglichkeit, mit Künstlern aller Sparten zusammen zu arbeiten oder sich in „Erasmus+“-Projekten zu engagieren, zum Beispiel beim Schüler-Austausch mit Partnerschulen im europäischen Ausland. Zurzeit hat die Schule Partnerschulen in einem Dutzend europäischer Länder.