Positiver Trend : Frequenzmessung zeigt: Trierer Innenstadt zieht Besucher wieder stärker an

Anziehungspunkt in der Innenstadt: In der Simeonstraße in Trier waren laut Messungen 2022 wieder deutlich mehr Passanten unterwegs als im Jahr davor. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Gute Nachricht für die Trierer Innenstadt: Aktuelle Messungen der Passantenfrequenzen belegen, dass sich die Besucherzahlen des Oberzentrums wieder auf den Vor-Corona-Werten eingependelt haben – und zum Teil sogar deutlich darüber liegen.

Bei den Besucherzahlen in der Trierer Fußgängerzone geht es nach coronabedingten Einbrüchen wieder aufwärts. Das teilt die Stadtverwaltung mit Blick auf aktuelle Messungen von Passantenzahlen in der Innenstadt mit.

Seit Mai 2019 besitzt die Stadt Trier an den Standorten Fleischstraße und Brotstraße Frequenzmessgeräte der Firma hystreet.com. Diese messen 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr die Passantenströme. Insbesondere die Entwicklung der Fleischstraße im Vergleich 2022 zu 2019 ist laut Stadtverwaltung bemerkenswert: Denn von Juni bis November lagen die Zahlen in diesem Jahr über denen aus 2019. Der starke Anstieg der Frequenzen, vor allem in der Zeit von Juni bis August, heißt es, lasse sich möglicherweise auf eine hohe Nutzung des „9-Euro-Tickets“ zurückführen. Auch der deutliche „Knick“ im September sei vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Eine noch laufende Auswertung der Fahrgastzahlen für 2022 soll dazu weitere Informationen liefern können.

Darüber hinaus hat das bis in den Oktober hinein andauernde warme und meist trockene Wetter offenbar dazu beigetragen, dass die gastronomischen Angebote in der City durch die Innenstadt-Besucher über einen langen Zeitraum aufgesucht wurden. Die Frequenzen in der Brotstraße liegen laut Verwaltung außer für September auch über denen aus 2019 – wenn auch anteilig nicht so hoch, wie in der Fleischstraße.

Der Vergleich der Passantenzahlen 2021 und 2022 macht auch deutlich, dass nach Lockerung der Corona-Restriktionen die Menschen wieder in die Innenstadt zurückgekehrt sind. Prozentual ist auch hier die Fleischstraße Spitzenreiter in Trier, mit einem Plus von 50 Prozent. Im Vergleich der absoluten Zahlen kann die Simeonstraße am meisten punkten: Dort gibt es eine Steigerung gegenüber 2021 um mehr als drei Millionen Passanten. In den Hauptferienmonaten Juli und August wurden am Standort Simeonstraße jeweils über eine Million Passanten gezählt. Da die Zahlen für den Dezember noch nicht in Gänze vorliegen, könne derzeit davon ausgegangen werden – auch unter Berücksichtigung der Ferienzeit sowie des am 31. Dezember nach drei Jahren wieder organisierten Silvesterlaufs –, dass die Simeonstraße die Zehn-Millionen-Marke sicherlich noch überschreiten werde.

Im November 2022 wurden Passanten an 225 Standorten in sechs Ländern in Europa erfasst, vorwiegend in Deutschland. Dabei kann sich die Simeonstraße laut Verwaltung mit 815.675 Passanten auf Platz 67 behaupten und liegt somit vor der Löhrstraße in Koblenz mit 746.138 und Bamberg/Grüner Markt mit 701.583 Passanten.