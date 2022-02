Gesund : „Fresh and Healthy“ in Trier – der kleine Lieferdienst für den großen Hunger

Foto: TV/Anja Theis 5 Bilder „Fresh and Healthy“ in Trier – der kleine Lieferdienst für den großen Hunger

Trier Seit gut einem halben Jahr gibt es den Lieferdienst „Fresh and Healthy“ in Trier-West. Warum Familie Farzam auf Burger verzichtet, wieso ein Fotograf die Bilder für Lieferando schießt und was noch für den Speiseplan geplant ist.