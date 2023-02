Kunst : Freude über restaurierte Plastik in Trier-Mariahof

Freude über restaurierte Plastik in Trier-Mariahof

Trier-Mariahof (red) Gemeinsam mit dem Künstler Franz Schönberger, dem Mariahofer Ortsvorsteher Jürgen Plunien und Mitgliedern des Ortsbeirats besichtigte Kulturdezernent Markus Nöhl ein Kunstwerk von Schönberger.

Um Verletzungsgefahren vorzubeugen und der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, musste es im Herbst 2021 abgebaut werden, da es marode und beschädigt war. Schönberger hatte die Plastik dann mit finanzieller Unterstützung der WIT (Wohnen in Trier GmbH) restauriert – von dem Ergebnis zeigten sich Nöhl und der Ortsbeirat begeistert.

Die Beton-Plastik, die vor einem Wohnkomplex der WIT in der Oswald-von-Nell-Breuning-Allee steht, stammt aus dem Jahr 1987. Sie war von der Stadt im Rahmen eines „Kunst am Bau“-Projekts in Auftrag gegeben und von Bildhauer Franz Schönberger angefertigt worden.