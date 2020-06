Protest : Fridays-for-Future-Aktion am 20. Juni auf dem Viehmarkt

Trier Mit einer Steh- und Fahrraddemonstration fordert die Klimaschutzbewegung Fridays for Future den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Fahrradwege in Trier.

Dabei wird es sowohl eine Fuß- als auch eine Fahrraddemo geben. Die Aktion am Samstag, 20. Juni ab 14 Uhr auf dem Viehmarkt, ist die erste seit der Corona-Pandemie. „Denn momentan wird die Verkehrsplanung nicht an Fußgänger und Fahrradfahrer angepasst, sondern hauptsächlich nach den Autos ausgelegt“, sagt Imoen Fredrich, Aktivistin von Fridays for Future. Der Schülerin nach sollte auch Trier lokal seinen Beitrag zur Verbesserung des Klimas beitragen und eine umweltbewusste und möglichst schadstofffreie Vorbildstadt werden. Während der Corona-Pandemie hatte Fridays for Future seine Aktivitäten hauptsächlich ins Internet verlagert. Um die Infektionsgefahr weiterhin zu minimieren, werden die Organisatoren auf Sicherheitsmaßnahmen wie Mindestabstand zurückgreifen.